Новосибирск, , 09:12 — REGNUM Начальником Новосибирской таможни с сегодняшнего дня, 6 мая, назначен Сергей Авдеев, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее занимавший эту должность Валерий Гуков переведён на должность начальника Карельской таможни.

Согласно официальным данным, уроженец Новосибирска Сергей Авдеев окончил Московский государственный технический университет им. Баумана по специальности конструирование и технология радиоэлектронных средств, а также Сибирскую академию государственной службы по специальности финансы и кредит.

К службе в таможенных органах Авдеев приступил в сентябре 1993 года — инспектором отдела технических средств таможенного контроля и связи в Новосибирской таможне.

Также был заместителем начальника Новосибирского таможенного поста, начальником Калининского таможенного поста и первым заместителем начальника Новосибирской таможни по таможенному контролю.

С 2015 года он руководил Хакасской таможней.