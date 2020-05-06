Париж, , 09:08 — REGNUM Сенат Франции принял законопроект, продлевающий чрезвычайное положение (ЧП) в области здравоохранения, который в значительной степени был изменен после первого чтения, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что 240 депутатов проголосовали за, 25 — против и 80 воздержались.

Текст законопроекта будет рассмотрен в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции) в среду и четверг (6−7 мая) с целью окончательного принятия закона до выхода из режима изоляции, запланированного на 11 мая.

Семь статей законопроекта направлены на то, чтобы «консолидировать правовые рамки» режима, отступающего от чрезвычайного положения в области здравоохранения, и «включить в него вопросы, связанные с выходом из изоляции».

Сенат проголосовал за продление чрезвычайного положения до 10 июля, в то время как в правительственном тексте речь шла о 24 июля.

Парламентарии также единодушно приняли поправку, согласно которой женщины, ставшие жертвами бытового насилия, не могут быть помещены на карантин или изолированы вместе с супругом, совершившим этот акт насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 67% жителей Франции обеспокоены перспективой выхода из изоляции, который должен постепенно осуществиться на всей территории страны, начиная с 11 мая.

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