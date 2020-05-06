Нур-Султан, 6 мая 2020, 08:55 — REGNUM Депутаты Мжилиса (парламента) Казахстана одобрили поправки в законодательство, формирующие институт оппозиции, сообщает 6 мая издание Zakon.kz.
Председатель нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин заявил, что закон открывает новую страницу в истории казахстанского парламентаризма. Закрепляются понятия «парламентское большинство» и «парламентская оппозиция».
Закон позволяет оппозиции инициировать парламентские слушания не менее одного раза за сессию, формировать повестку дня правительственных часов, вносить альтернативные законопроекты.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране продолжатся реформы по либерализации политических процессов.
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