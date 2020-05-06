Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Власти США стараются выяснить подробности инцидента с задержанием американских граждан в Венесуэле в связи с попыткой госпереворота. Об этом сообщили 6 мая в Госдепартаменте США.

Представитель ведомства отметил, что «бывший режим» — так в США именуют команду президента Венесуэлы Николаса Мадуро — занимается в настоящее время масштабной дезинформацией и отличить факты от пропаганды сложно. Дипломаты прилагают усилия, чтобы узнать больше о двух американских гражданах, якобы задержанных в Венесуэле.

Кроме того, США изучают также «роль режима Мадуро» в произошедшем и роль «очень большого аппарата кубинской разведки в Венесуэле», приводит слова американского представителя РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Венесуэлы заявили о задержании 13 наёмников, проникших в страну для осуществления государственного переворота. Среди них были два американца из группы охраны президента США Дональда Трампа, объявил Мадуро.

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