Черкесск, , 08:47 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен первым заместителем председателя правительства республики экс-мэр города Черкесска Руслан Тамбиев. Указ об этом подписал 5 мая глава субъекта Рашид Темрезов, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Исполнять обязанности мера назначен первый заместительТамбиева Алексей Баскаев. Новый мэр будет избран в результате конкурса, который состоится 2 июня.

В правительстве республики Тамбиеву предстоит курировать социальную сферу. Глава республики, поздравляя нового вице-премьера с назначением, выразил уверенность, что он будет «подходить к делу со свойственной ему ответственностью и профессионализмом».

Вчера также экс-мэр Черкесска был награжден высшей наградой республики «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», а депутаты гордумы присвоими ему звание почетного гражданина города Черкесска.