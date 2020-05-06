Эр-Рияд, , 08:46 — REGNUM Представители арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, обвинили йеменских хуситов в запуске двух баллистических ракет в сторону королевства. Об этом 6 мая сообщает агентство SANA.

По данным журналистов, ракеты были нацелены на города Амран и Сада, однако «своей цели не добились».

Представители коалиции обвинили хуситов в нарушении режима прекращения огня, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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