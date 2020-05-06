Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Многие карантинные ограничения, введенные в Грузии из-за коронавируса, не дают нужного эффекта, и их необходимо срочно отменять. Такое заявление 5 мая перед журналистами сделал лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Должны быть очень быстро предприняты шаги по открытию экономики и снятию абсурдных регуляций», — сказал партийный лидер.

По его мнению, комендантский час и ряд других ограничений якобы, наоборот, способствуют скученности людей, а потому следует срочно их отменять. Бокерия также уверен, что власти якобы используют введенный режим чрезвычайного положения (ЧП) в политических целях.

«Продление этого чрезвычайного режима в том виде, как сегодня, станет полной катастрофой, ограничения следовало снять не после 22 мая, а еще позавчера», — сказал лидер «Европейской Грузии».

Он считает, что из действующих мер нужно оставить обязательную самоизоляцию для прибывших из-за границы и еще несколько ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинские власти продлили режим ЧП в стране до 22 мая. Также было объявлено о постепенном снятии экономических ограничений. Первый и второй этапы были запущены 27 апреля и 5 мая.

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