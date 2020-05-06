Ташкент, , 08:37 — REGNUM Предотвращение последствий пандемии коронавируса обсудили министры иностранных дел Узбекистана и Китая Абдулазиз Камилов и Ван И, сообщили в пресс-службе узбекистанского внешнеполитического ведомства.

Во время телефонного разговора стороны обсудили график и повестку предстоящих переговоров на высшем уровне. Кроме того, достигнута договоренность о проведении очередного раунда межмидовских переговоров.

Министры обсудили запуск мирных переговоров в Афганистане, а также обменялись мнениями по взаимодействию в рамках ООН и других международных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Китай отправил в Узбекистан бригаду медицинских специалистов. Они принимают участие в противоэпидемиологических мероприятиях и проводят обучение узбекистанских коллег.

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