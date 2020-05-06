Рига, , 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.

По его словам, во время нахождения в составе СССР Латвия отдавала в общий бюджет 48% своих бюджетов.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — цитирует его Sputnik Латвия.

Издание отмечает, что в Латвии работает комиссия по подсчету ущерба от так называемой «советской оккупации». За год на работу этой комиссии выделено почти 36 тыс. евро — специалисты намерены изучить расходы страны с 1946 по 1960 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе высший законодательный орган Латвии — однопалатный Сейм принял заявление с требованием к России признать факт «оккупации» Латвии в период существования СССР.

Депутаты потребовали от России — правопреемницы бывшего СССР — признать «факт оккупации и незаконной аннексии Латвии, а также воздерживаться от политически мотивированного ревизионизма».

Читайте также: В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР