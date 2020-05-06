Париж, , 08:20 — REGNUM Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли объявила, что призывные пункты откроются на следующей неделе, передает BFM TV.

«Мы готовимся возобновить свою деятельность, от которой мы отказались. Я имею в виду, в частности, набор персонала, который прекратился с марта. Поэтому мы вновь откроем призывные пункты на следующей неделе», — подчеркнула Флоренс Парли.

По её словам, армия ежегодно набирает 26 000 человек.

Флоренс Парли также заявила о выходе на службу персонала министерства (270 000 солдат и гражданских лиц), из которых 1500 человек пострадали от коронавируса согласно отчету, составленному в апреле, добавив, что медицинские маски будут широко распространены в стенах министерства.

«Что касается отмены традиционного парада 14 июля, то пока еще рано говорить об этом», — оценила Флоренс Парли.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Air France обяжет пассажиров надевать маски на всех своих рейсах, начиная с 11 мая 2020 года.

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