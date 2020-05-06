Сеул, , 08:18 — REGNUM Разведка Южной Кореи не допускает того, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенёс хирургическое вмешательство, тем более — операцию на сердце. Об этом 6 мая со ссылкой на представителя Национальной разведывательной службы сообщает агентство Yonhap.

«Сообщения о проблемах Ким Чен Ына со здоровьем являются абсурдными. Нет никаких признаков того, что он перенёс операцию», — приводит его слова агентство.

По мнению представителя разведки, минимальное за всю историю наблюдений число публичных появлений лидера КНДР вероятнее всего связано с пандемией нового коронавируса. Эту версию подтверждает и то, что правительство Северной Кореи работает в обычном режиме.

Ранее, 3 мая, агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника сообщило, что руководство Южной Кореи считает слухами информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенёс хирургическое вмешательство.

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