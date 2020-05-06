Киев, , 08:19 — REGNUM Украине следует сделать три дипломатических шага для «возвращения» Крыма, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 5 мая в интервью радио «Новое время».

По его словам, во-первых, Украина будет удерживать крымский вопрос в стратегической повестке дня, чтобы он не забывался. Во-вторых, МИД Украины будет обеспечивать эффективный санкционный режим в отношении Крыма, и третье — Украина намерена искать и задействовать международные инструменты давления на Россию, рассказал Кулеба.

«Крым будет возвращён в Украину. Я абсолютно убеждён, что так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчёт», — подчеркнул глава МИД Украины.

Министр добавил, что его ведомство постоянно работает над этой задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру заключить пари относительно того, что Крым будет возвращён в состав Украины ещё при жизни немецкого политика.

Читайте также: Посол Украины в ФРГ предложил Шрёдеру заключить пари относительно Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал вооружённый государственный переворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине.