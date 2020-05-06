Новосибирск, , 07:45 — REGNUM В Новосибирской области расширен список регионов, по прибытии из которых граждане должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Теперь 14-дневная самоизоляция ожидает и приезжающих из Якутии. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Уточняется, что дополнительная мера принята для «недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона».

До этого двухнедельная изоляция распространялась на приезжающих в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, за исключением следующих транзитом, а также на прибывающих из стран с неблагоприятной эпидситуацией по распространению коронавируса.