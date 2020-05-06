Улан-Удэ, , 07:42 — REGNUM Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, избранный на эту должность в сентябре 2019 года, отчитался о своих доходах за прошлый год. Годовой заработок градоначальника достиг почти 5,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это на 2,5 млн выше его доходов за 2018 год, когда Игорь Шутенков работал первым зампредом правительства. Напомним, в феврале прошлого года он был назначен главой администрации города, а после отставки мэра Александра Голкова в том же месяце, до сентября исполнял обязанности руководителя Улан-Удэ.

В собственности у мэра четыре земельных участка и два жилых дома в 195 и 36,6 квадратных метров. У супруги политика также имеются квартира на 44,8 квадрата и внедорожник Lexus RX350. При этом заработала она за год 317,4 тыс. рублей.

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