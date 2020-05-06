Улан-Удэ, , 07:24 — REGNUM Очередная сессия Народного хурала Бурятии началась с требования к председателю Владимиру Павлову добровольно уйти в отставку и сомнений в авторитете Заксобрания в целом. Так, лидер регионального отделения «Справедливой России» Иринчей Матханов поставил вопрос о моральном облике спикера.

Он отметил, что председатель парламента проявил себя не лучшим образом в условиях распространения коронавируса и нарастающего экономического кризиса. По его словам, Владимир Павлов повёл себя малодушно, уехав в родной район.

«Мы ни разу не видели в своих рядах его как человека, обсуждающего проблемы нашей экономики, как человека, сердце которого болит за экономику, сельское хозяйство, наших людей», — передаёт слова депутата «Байкал-Daily».

В заключение Иринчей Матханов призвал спикера уйти в отставку добровольно и «не устраивать большую бучу». В ответ председатель заметил лишь, что справоросс дал неверную информацию.

«Бучу» продолжил представитель КПРФ Баир Цыренов, который усомнился в авторитете Заксобрания в целом. По его мнению, роль парламента свелась к молчаливому принятию вносимых правительством республики законопроектов.

«Сегодня складывается в обществе мнение, что только благодаря героическому труду главы и правительства все мы держимся, а Народный хурал роли не играет», — цитирует депутата «МК в Бурятии».

Добавим, что на сегодняшней сессии будет обсуждаться и создание комиссии, которая рассмотрит вопрос об отставке зампреда парламента Баира Жамбалова. Как сообщало ИА REGNUM, его обвинили в совершении смертельного наезда на 17-летнюю девушку и бегстве с места происшествия. Предыдущую попытку создания комиссии отверг Владимир Павлов, отметив, что зампред сам написал заявление об отставке. Заявление позже было отозвано.

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