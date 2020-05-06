Кривой Рог, Украина, , 07:12 — REGNUM Полиция Кривого Рога задержала 66-летнего пенсионера, который расклеивал самодельные листовки с поздравлениями в преддверии Дня Победы. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе днепропетровского отделения национальной полиции Украины.

«Мужчина расклеивал на столбах листовки с запрещенной коммунистической символикой», — заявили полицейские.

Украинские СМИ сообщили, что первыми на мужчину обратили внимание местные активисты. Они возмутились тем, что на открытках изображалась георгиевская лента, и пожаловались в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, в 2015 году на Украине приняли закон, по которому «коммунистический режим» осуждается наравне с нацистским. Под действие закона могут попасть любые патриотические мероприятия, связанные с деятелями и историей Советского Союза, в составе которого Украинская ССР находилась до августа 1991 года.

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