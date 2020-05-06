Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Вашингтон не заинтересован в участии Москвы в проекте по добыче ресурсов на Луне и первый этап проекта попытается реализовать без России, сообщает 5 мая агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Проект международного договора, который готовят при участии администрации Белого дома, получил название Artemis Accords («Соглашения Артемиды»). Документ, по сведениям агентства, позволит создать вокруг будущих баз на Луне «зоны безопасности», которые «предотвратят вмешательство со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости».

В нём также будут прописаны условия участия стран и компаний в проекте. Предполагается, что в качестве партнёров по проекту США привлекут Канаду, Японию, государства Евросоюза и Объединенные Арабские Эмираты.

Отказ сотрудничества с Россией в Пентагоне объяснили обеспокоенностью «угрожающими» маневрами российских спутников, а также сложностью координации усилий и обеспечения безопасности во время реализации проекта.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн сообщал, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Россией в космосе независимо от разногласий в двухсторонних отношениях.

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