Кызыл, , 06:36 — REGNUM В Туве 6 мая отмечают День конституции республики. Председатель регионального парламента Кан-оол Даваа поздравил с праздником местных жителей, напомнив, что документ был принят 6 мая 2001 года на референдуме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Верховного хурала.

«Принятие действующей конституции — это одно из важнейших событий в истории Тувы. Конституция республики была и остается надежным гарантом прав и свобод граждан, нашей государственности в составе Российской Федерации», — отметил он.

Глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте» добавил, что конституция благополучно преодолела своё «совершеннолетие». По его мнению, лучшего доказательства подлинной народности документа не найти.

«Даже в самые трудные, кризисные времена, мы уверены, что это закон, дающий гарантии нашего с вами спокойствия за будущее. Пока действует он — никакие сложности нам не страшны», — заключил глава.