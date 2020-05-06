Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшее время расформировать группу по борьбе с коронавирусом нового типа, которую возглавляет вице-президент страны Майк Пенс, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник утверждает, что советник Пенса Оливия Трои заявила членам рабочей группы о том, что подразделение будет расформировано в ближайшие несколько недель. При этом официального заявления о прекращении работы группы может не публиковаться, однако объемы ее работы будут постепенно сокращаться.

Также источник добавил, что прекращение работы группы по борьбе с коронавирусной инфекцией входит в первый этап постепенной отмены ограничений в США, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Сам вице-президент США Майк Пенс подтвердил на брифинге эту информацию. Он заявил, что группа может начать передавать полномочия федеральным ведомствам уже в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 мая число умерших от осложнений COVID-19 в США превысило 70 тысяч человек. В настоящее время Соединенные Штаты лидируют как по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, так и по количеству летальных исходов.

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