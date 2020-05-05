Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Ещё одна мировая война недопустима, нужно, чтобы страны взяли на себя обязательства не допустить повторения Второй мировой войны, сообщил 5 мая журналистам высокопоставленный американский генерал Марк Милли.

Возглавляющий Комитет начальников штабов ВС США Милли заявил, что во Второй мировой войне погибли «несколько сотен тысяч американских военных». Эта война была «самым разрушительным конфликтом в истории человечества».

Говоря о том, что великие державы уже 75 лет не воюют, Милли добавил:

«Мы должны принять на себя обязательство, что это никогда не повторится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не выказывают рвения продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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