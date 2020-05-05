Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Соединенные Штаты не планируют отказываться от модернизации ядерного арсенала, несмотря на возможное сокращение оборонного бюджета из-за экономического спада на фоне пандемии коронавируса. Об этом 5 мая сообщил журналистам глава американского министерства обороны Марк Эспер.

«Мы не будем рисковать арсеналом стратегического сдерживания, мы должны обязательно модернизировать его», — заявил глава ведомства.

Он подчеркнул, что реализация данных программ является очень важной задачей с учетом траекторий будущего развития Китая и России.

Эспер также отметил, что оборонное ведомство скорректирует некоторые свои планы, учитывая то, что достаточно существенные объемы финансирования направлены на поддержку экономики страны в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, ранее немецкий еженедельник «Шпигель» сообщил о проведении американскими военными секретной военной операции по модернизации ядерных боеголовок типа В61 вооруженных сил США, которые размещены на территории Германии на американских оккупационных военных базах.

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