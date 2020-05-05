Киев, , 23:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить ряд визитов в азиатские страны после отмены ограничительных антикоронавирусных мер, заявил 5 мая заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, Украина считает Азию одним из приоритетных направлений в своей международной политике.

«Азиатское направление важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента», — цитирует слова Жовквы пресс-служба офиса президента Украины.

В офисе уточнили, что речь идёт о Китае, Японии и Индии.

Реакция властей азиатских стран на такое намерение президента Украины пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая ВОЗ объявила, что общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек.

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