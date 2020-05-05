Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к попытке государственного переворота в Венесуэле. Об этом 5 мая сообщил журналистам глава американского министерства обороны Марк Эспер.

«Правительство США не имеют ничего общего с тем, что происходило в Венесуэле в последние несколько дней», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп также отметил, что к вторжению наёмников в Венесуэлу американские власти не имеют ни малейшего отношения.

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Напомним, накануне, 4 мая, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле в рамках операции правоохранительных органов были задержаны 13 наемников, намеревавшихся осуществить госпереворот в республике. По словам венесуэльского лидера, у задержанных нашли наркотики, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники и приборы ночного видения.

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Днем ранее в воскресенье, 3 мая, глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о предотвращении властями морского вторжения боевиков из Колумбии на севере страны. В результате проведенной спецоперации атака была отражена, восемь боевиков уничтожены. Кроме этого, по данным венесуэльских военных, один из задержанных является сотрудником Управления по борьбе с наркотиками США.

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