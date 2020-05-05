Лондон, , 23:15 — REGNUM Новые хакерские атаки на официальные учреждения с целью выведать связанную с пандемией информацию не исключены в ближайшем будущем, сообщил 5 мая журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Комментируя сообщения разведки о том, что с целью получить закрытую информацию о пандемии какими-то компаниями были предприняты хакерские атаки, глава Форин-офиса отметил, что Лондон ожидает новых нападений и уже начал принимать меры.

Он подчеркнул, что считает организаторами вышеупомянутых кибератак «недружественные государства и преступные группировки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информацию о кибератаках на ряд учреждений, в том числе медицинских, фармакологических, а также на лаборатории распространили британский Национальный центр кибербезопасности и американское Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности.

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