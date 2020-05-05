Лондон, , 23:03 — REGNUM Власти Великобритании и Российской Федерации поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя британского министерства иностранных дел.

В Форин-офисе заявили, что официальный Лондон ведет тесную работу в рамках «Большой двадцатки» по ситуации с коронавирусом.

«Нам нужно учиться на уроках друг друга, и у каждой страны есть свои уроки и свой опыт, ценные в данной сфере», — сказал представитель британского МИД.

Также он подчеркнул, что Лондон поддерживает диалог с Москвой по глобальным проблемам, связанным с коронавирусом.