Приштина, , 00:04 — REGNUM Венецианская комиссия за демократию через право 5 мая ответило на запрос исполняющего обязанности премьер-министра Косово Альбина Курти относительно компетенций президента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, запрос был направлен в комиссию после публикации 29 апреля декрета президента Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства Косово кандидату от Демократической лиги Косово Авдулле Хоти в обход выборов.

В пресс-службе премьер-министра сообщили, что комиссия призвала политиков следовать решению Конституционного суда. Напомним, Конституционный суд Косово принял запрос «Движения за самоопределение» о рассмотрении конституционности декрета Тачи о передаче права на формирование правительства новой партии в обход выборов и постановил приостановить действие президентского декрета до 29 мая в качестве временной меры перед вынесением окончательного решения.

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