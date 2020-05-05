Киев, , 22:54 — REGNUM Апелляционная жалоба защиты Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, отклонена Киевским апелляционным судом, сообщает 5 мая УНИАН.

Сегодня, 5 мая, рассматривалась жалоба, поданная адвокатами Антоненко, на решение Печёрского районного суда от 3 апреля 2020 года. Постановлением этого суда Антоненко был оставлен под арестом до 1 июня 2020 г.

Рассмотрев жалобу адвокатов, апелляционный суд решил, что Антоненко останется под стражей до 1 июня. То есть решение Печёрского суда защите обжаловать не удалось.

Напомним, Антоненко является одним из пяти подозреваемых в деле об убийстве Шеремета, расследуемого уже почти четыре года.

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