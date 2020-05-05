Дамаск, , 22:43 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По словам адмирала Журалёва, за прошедшие сутки обстрелов со стороны протурецких формирований на территории Сирии не было. Однако был один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).