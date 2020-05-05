Дамаск, , 22:43 — REGNUM Восьмое с начала перемирия российско-турецкое патрулирование автотрассы М-4 проведено в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 5 мая на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он подчеркнул, что это патрулирование является реализацией договоренностей президентов Российской Федерации и Турецкой Республики, достигнутых 5 марта 2020 г. в Москве.

Напомним, автотрасса М-4 соединяет города Алеппо и Латакия и частично проходит через Идлибскую зону, контролируемую незаконными вооружёнными формированиями.

«5 мая 2020 года состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей», — сообщил Олег Журавлёв.

В совместном патрулировании с российской стороны были задействованы два бронетранспортёра БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

"Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр», — добавил начальник российского Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Журавлёв рассказал, что на 5 мая в Идлибской зоне обстрелов с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

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