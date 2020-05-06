Приштина, , 00:04 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 5 мая заявил, что на предстоящих выборах его партия «Движение за самоопределение» намерена получить больше голосов, чем прежде, что позволит ей получить больше половины мест в парламенте Косово и избежать необходимости формирования коалиции.

Напомним, на парламентских выборах 6 октября «Самоопределение» получило первое место, однако не набрало и трети голосов, что вынудило Курти заключить коалиционное соглашение с Демократической лигой Косово, чей руководитель Иса Мустафа стал инициатором вынесения вотума недоверия правительству Курти 25 марта.

«Движение за самоопределение» должно не просто занять первое место, оно должно сделать больше этого, поскольку, когда заходит речь о борьбе с преступностью и коррупцией, другие объединяются против нас. Мы не проводили черту между нами и ЛДК, но руководство этой партии провело такую черту и перешло на другую сторону», — заявил Курти.

Однако, по его словам, подлинным лидером ЛДК является не 68-летний Иса Мустафа, а спикер парламента Косово Вьоса Османи, которая, по его словам, подняла эту партию со второстепенных позиций на уровень края. При этом Курти подчеркнул, что если руководство ЛДК будет придерживаться нынешнего подхода, то партия будет отодвинута даже не на вторые, а на третьи позиции.

Стоит отметить, что ещё в феврале 2020 года Курти обвиняли в стремлении расколоть ЛДК на две части. Османи постоянно поддерживала любые решения Курти и выступала за смягчение разногласий внутри коалиции. В марте 2020 заместитель председателя ЛДК Османи проголосовала против распада коалиции, а затем и против вынесения вотума недоверия правительству Курти.

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