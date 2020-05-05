Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США не располагают точными данными, какое именно место в китайском городе Ухань могло стать источником распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 мая он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

«Третий вопрос в месте: вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухане или начался на рынке в Ухане или где-то еще. Ответ на это: мы не знаем», — подчеркнул он.

Американский генерал отказался привести данные служб разведки, но предположил, что скорее всего новый тип коронавируса имеет естественное происхождение. По его словам, согласно имеющейся информации, всё указывает на то, что утечка вируса была произведена не целенаправленно.

Однако, окончательные выводы по собранным свидетельствам еще не сделаны, уточнил Милли.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени власти его страны сообщат некоторую определенную информацию о происхождении нового коронавируса SARS-CoV-2.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, власти США считают, что коронавирус SARS-CoV-2 мог быть разработан в Уханьском институте вирусологии. Хотя прямых доказательств этому предоставлено пока не было.

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