Вашингтон, , 22:24 — REGNUM США надеются на сотрудничество с партнерами по Международной космической станции (МКС) в рамках своей лунной программы «Артемида», однако до конца не знают, присоединится ли к этому партнерству Россия. Об этом 5 мая сообщил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

«Думаю, важно то, что, когда мы отправимся на Луну, мы заинтересованы в том, чтобы с нами отправились наши партнеры по Международной (космической) станции. Вопрос в том, собирается ли Россия быть частью этого и в какой степени», — заявил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как независимо от разногласий в двухсторонних отношениях оно на данном этапе является продуктивным.

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Однако, отметил Брайденстайн, Вашингтон понимает, что в подобного рода взаимодействии необходимо быть предельно осторожными и сохранить независимость от Москвы, только при возобновлении собственных пилотируемых полетов США не будут зависеть от России при отправке астронавтов в космос.

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Напомним, космическая программа «Артемида» предполагает возвращение американцев на Луну. Она является ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на спутнике Земли и создаст фундамент для дальнейшего освоения Марса. В программе принимают участие американские частные компании и Европейское космическое агентство (ESA), в сентябре 2019 года к ней присоединилась Австралия.

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