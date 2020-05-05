Донецк, 5 мая 2020, 22:05 — REGNUM Киев никогда не будет прощён за страдания мирных жителей Донбасса, раненых в результате атак украинских формирований, заявила 5 мая председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина, сообщает «Донецкое агентство новостей».
Донецкий депутат сделала своё заявление после посещения в больнице раненых мирных жителей посёлка Александровка (ДНР). Она рассказала, что девочки, получившие ранения в результате вчерашней атаки ВСУ, проявили удивительную храбрость и стойкость, они улыбались.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три девочки и взрослый мужчина получили осколочные ранения накануне, 4 мая, в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ.
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