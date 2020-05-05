Донецк, , 22:05 — REGNUM Киев никогда не будет прощён за страдания мирных жителей Донбасса, раненых в результате атак украинских формирований, заявила 5 мая председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного Совета ДНР Елена Шишкина, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Донецкий депутат сделала своё заявление после посещения в больнице раненых мирных жителей посёлка Александровка (ДНР). Она рассказала, что девочки, получившие ранения в результате вчерашней атаки ВСУ, проявили удивительную храбрость и стойкость, они улыбались.

Шишкина «Это истинные герои Донбасса. Но мы никогда не простим Киеву всю ту боль и страдания, которые Украина причинила нашим гражданам и нашим детям. Вчерашнему обстрелу мирного жилого посёлка нет оправдания, как и всем другим военным преступлениям украинской власти в Донбассе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, три девочки и взрослый мужчина получили осколочные ранения накануне, 4 мая, в результате обстрела Александровки со стороны ВСУ.

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