Москва, , 21:47 — REGNUM В связи с незаконным привлечением автомобилистов к ответственности за езду без пропуска в Москве и Московской области первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предложил обсудить законопроект о штрафах для должностных лиц.

«Надо нам в Госдуме обсудить, в связи с фактами явного игнорированием Москвой и областью федерального законодательства и незаконного привлечения водителей транспортных средств к административной ответственности, с помощью средств автоматической фото — видеофиксации, — возможность внесения законопроекта, предусматривающего ответственность должностных лиц, в случае незаконного привлечения ими к административной ответственности гражданина, если это будет доказано в суде», — отметил Лысаков в своем ТГ-канале.

Он также не исключил компенсаций за потерянное время и прочий ущерб.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд России разъяснил, что инициатива мэра Москвы штрафовать граждан по ст. 3.18.1 московского КоАП (в том числе штрафовать с использованием автоматических камер) незаконна. Соответственно то же касается и практики Московской области.

На фоне пандемии коронавируса ряд регионов ввел систему QR-кодов для передвижения в условиях самоизоляции.

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