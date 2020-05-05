Донецк, 5 мая 2020, 21:34 — REGNUM Миномётный обстрел устроили украинские формирования по селу Сигнальное (ДНР) днём 5 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел начался в 11:10 мск со стороны села Новомихайловка (Украина). По Сигнальному было выпущено 25 мин калибром 82 мм.
Напомним, рано утром 5 мая ВСУ выпустили по посёлку Старомихайловка (ДНР) более восьми десятков боеприпасов.
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