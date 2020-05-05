Прага, , 21:44 — REGNUM Реакция России на снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге является реакцией на глупость незначительных местных политиков. Об этом 5 мая сообщил президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио.

«Я считаю эту реакцию (РФ — ИА REGNUM) чрезмерной, но это реакция на глупость, которую совершили наши незначительные политики. Когда политик незначительный, он пытается хоть чем-то обратить на себя внимание», — отметил Земан.

Кроме этого, главам районов Прага-6 и Прага-Ржепорыйе чешский лидер посоветовал сфокусироваться на вопросах, которые находятся в их непосредственном ведении, так как общенациональными делами занимаются государственные политики.

Земан также прокомментировал возможный арест этих глав районов чешской столицы, которым ничего не грозит, если они сами не поедут в Россию, так как «в данном деле невозможно выдать ордер на арест — ни европейский, ни от Интерпола».

По мнению чешского президента, просьба коммунальных политиков Прага-6 и Прага-Ржепорыйе о предоставлении полицейской охраны, возможно, также является попыткой выделиться.

Напомним, ранее глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он возмутился и тем, что в России представителей властей Праги-6, района, где был установлен памятник, назвали нацистами. В письме чиновник призвал главу Еврокомиссии принять «решительные меры для того, чтобы показать России, что такое поведение неприемлемо».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Праге снесли памятник освободителю столицы Чехословакии маршалу Ивану Коневу. Решение было принято на уровне властей района.

В России эти действия вызвали крайнее возмущение, в частности, представитель МИД России Мария Захарова назвала демонтаж преступлением и пообещала не оставлять его без ответа.

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В России по факту сноса в столице Чехии Праге памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу следственные органы возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.

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