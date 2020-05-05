Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не разговаривал с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином относительно источника происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом Трамп заявил сегодня, 5 мая.

По словам Трампа, с начала пандемии коронавируса он еще не разговаривал с председателем КНР Си Цзинпином относительного того, каковы могут быть источники происхождения коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США считают, что коронавирус SARS-CoV-2 мог быть разработан в Уханьском институте вирусологии. Хотя прямых доказательств этому предоставлено пока не было.