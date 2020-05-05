Приштина, , 21:41 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 5 мая провел встречу с главой ныне проходящих трансформацию в полноценную армию Сил безопасности Косово (СБК) генерал-лейтенантом Рахманом Рамой.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой разговора стало усиление координации действий между офисом премьер-министра и СБК с целью создания и развития новых программ и систем для нужд СБК. По итогам встречи было принято решение назначить генерал-бригадира Етона Дрешая советником премьер-министра по безопасности и обороне.

Глава правительства Косово подчеркнул, что даже в период пандемии правительство не остановит проекты по развитию армии Косово во имя защиты целостности и суверенитета Республики.

Напомним, ранее Курти заявлял о намерении приложить все усилия для вступления Косово в НАТО.

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