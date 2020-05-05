Шанхай, Китай, , 20:56 — REGNUM Конференция на тему пандемии в видеоформате будет проведена представителями стран БРИКС 7 мая 2020 г., сообщили 5 мая в пресс-службе международной группы.

Страны БРИКС собираются обговорить планы совместной работы по борьбе с пандемией. Эти вопросы будут обсуждать министры здравоохранения стран группы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в группе БРИКС больше всего случаев инфицирования коронавирусом выявлено в России, на втором месте находится Китай, Индия — на третьем.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Китая намерен участвовать в саммите БРИКС по коронавирусу