Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени власти его страны сообщат некоторую определенную информацию о происхождении нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что в США власти активно продвигают версию о том, что новый коронавирус может происходить из Уханьского института вирусологии. Кроме того, в США уверены, что Китай намеренно утаивал информацию о коронавирусной инфекции и не предоставил мировому сообществу всю полноту информации по коронавирусу, из-за чего большинство стран не смогли адекватно оценить угрозу.

Более того, в США звучат призывы наказать Китай за коронавирус и потребовать с него триллионные компенсации.