Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Удвоения уровня смертности в США от коронавируса не будет, сообщил 5 мая журналистам американский президент Дональд Трамп.

Комментируя неблагоприятный прогноз по COVID-19, появившийся в СМИ накануне, 4 мая, глава Штатов заявил, что авторы не приняли во внимание осуществления в стране мер по противодействию эпидемии.

Он подчеркнул, что американские власти усердно работают над сдерживанием пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прогноз об удвоении смертности в США от вызванного коронавирусом заболевания опубликовала 4 мая газета The New York Times.

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