5 мая 2020 | Время чтения 10 мин

Столетие унижений Китая, тридцатилетняя Гражданская война за право своей цивилизации существовать вновь обретали реальные черты. Китай, начиная с 2008 года фактически ценой своего будущего развития спас мировую (читай американскую) экономику за счет создания гигантского долга – за каждый процент роста ВВП Китай заплатил 3-5% роста совокупного долга, который в отличие от США не мог покрыть бесконечной работой печатного станка: сегодня этот же долг грозит обвалить финансовую систему Китая.

Николай Вавилов, Елена Подолько, , 20:11 — REGNUM Глобальный кризис 2020 года остро поставил вопрос о выборе пути перед растерянным человечеством, оказавшимся в экономическом, социальном и духовном тупике на пороге эпохи кардинальных перемен.

Китай

В публичном пространстве и в частных беседах звучат похожие вопросы: «Что происходит?» «Каким будет мир после 2020 года?» «Насколько глубок будет экономический кризис?»

Однако еще 20 лет назад выдающийся русский философ А.С. Панарин пророчески раскрыл политическую и экономическую логику глобализации западного образца: «Принцип единой общечеловеческой судьбы, единого будущего — отвергнут современными глобалистами, которые, судя по всему, исполнены решимости строить будущее для «золотого миллиарда» за спиной обманутого и обездоленного большинства… Кому же, как не нам, русским, пристало поразмышлять над альтернативами тому глобализму, который сегодня воздвигается за счет нас и против нас» [1].

Сегодня на фоне мировой трагедии люди хотят услышать то, что дает надежду в смутное, тревожное время. При этом всеобщая разобщенность и нагнетание страстей только усугубляют неопределенность.

Известный отечественный исследователь проблем глобализации А.И.Фурсов указывает на слом глобальной системы лидерства и управления на Западе. А современный мыслитель Ю.Н.Харари отмечает: «международное сообщество охватил коллективный паралич. И кажется, что не осталось взрослых в комнате"[2]. В противовес логике действий западных стран все последние месяцы, профессор Харари — которого они же и окрестили «гуру нашего времени» — указал на то, что государствам для преодоления нынешней эпидемии, экономического кризиса и сопутствующих проблем требуются настоящие лидеры, а не безответственные политики, подрывающие доверие граждан к государственной власти. При этом миру требуется не национальный изоляционизм и тотальное недоверие, а международное сотрудничество и солидарность.

Кризис выковывает настоящих лидеров. Долгий путь, который прошли лидеры России и Китая — В.В.Путин и Си Цзиньпин — сквозь тернии сложных испытаний, выявил историческую потребность в таком лидерстве для наших государств, указав на новую, спасительную модель для стабильности всего мира в пучине бушующего «коронакризиса». На фоне одновременного коллапса политической, социальной и экономической системы Запада, озабоченных своими внутренними проблемами США, разваливающегося на глазах ЕС, запутавшегося в противоречиях НАТО, растерянности англоговорящей части Совбеза ООН — лидеры России и Китая оказали решительную помощь десяткам стран мира, показав новый фундамент мировой солидарности, который мог бы заменить хаос, посеянный атлантическим глобализмом.

Важно понимать, что ставший очевидным в 2020-м году кризис, предпосылки которого накапливались десятилетиями — скорее всего продлится еще не один год. И победителями из него выйдут только те страны, которые опираясь на новые силы руководителей во всех структурах власти, на лучших представителей своей страны, не отделяющих себя от интересов народа, смогут провести структурные преобразования во всех сферах жизни своих государств, осуществить индустриализацию собственной экономики, решить социальные проблемы огромной, высвобождающейся после технологического скачка рабочей силы, и укрепить национальную безопасность.

Смогут ли Россия и Китай пройти сквозь эти бури в борьбе за собственный суверенитет — внутри и во вне — не имея уверенности в лидере своей страны, понимания неразрывности политической линии и преемственности политической власти? Нужны ли им рецепты зашедшего в тупик западного глобализма?

Приход к власти в Китае в 2012 году Си Цзиньпина и его заявления о характере будущей политики Китая для китайской элиты стали громом среди ясного неба: в первые же дни избрания новый лидер страны объявил о «Великом возрождении китайской нации». Цель Си Цзиньпина лишь на первый взгляд показалась торжественными эпитетами представителя очередного поколения китайских руководителей, тогда как глубокий смысл резкого разворота и «курса Си Цзиньпина» стал очевиден лишь позже — когда гигантский корабль восточной державы развернулся на 180 градусов и пошел новым, независимым от заокеанского гегемона фарватером.

Восемь лет назад лозунг «Великого возрождения» казался даже неуместным: о каком еще «Возрождении» может идти речь, если Китай за последние 30 лет реформ «рыночной системы социализма» буквально восстал из пепла Культурной революции? Как грибы после дождя росли небоскребы Шанхая и Шэньчжэня, города наводнили купленные в кредит авто, а в ипотечные квартиры заселялось юное беспечное поколение китайского среднего класса. Тогда торговая война США с Китаем, вызванная стремлением Трампа спасти американскую экономику за счет китайского среднего класса — казалась немыслимой. Такой же далекой перспективой было время возвращать кредиты, розданные населению и корпорациям в период безудержной эмиссии юаня. Таким же невозможным казалось и появление десятков миллионов безработных.

Столетие унижений Китая, тридцатилетняя Гражданская война за право своей цивилизации существовать вновь обретали реальные черты. Китай, начиная с 2008 года фактически ценой своего будущего развития спас мировую (читай американскую) экономику за счет создания гигантского долга — за каждый процент роста ВВП Китай заплатил 3−5% роста совокупного долга, который в отличие от США не мог покрыть бесконечной работой печатного станка: сегодня этот же долг грозит обвалить финансовую систему Китая, в период отказа США от китайского экспорта.

Ответом на такую политику левого глобализма, когда Китай должен был быть брошен в топку «мировой экологической революции» для процветания «золотого миллиарда», стало выдвижение Си Цзиньпина, представителя суверенных сил Китая. Его вторым лозунгом стало «Построение социализма с китайской спецификой в новую эпоху». Во главу угла ставились суверенные интересы Китая, а не зарубежных центров силы — в экономике, финансах, и в конечном счете в политике и жизни народа.

Апогеем борьбы за право китайского народа жить по своим правилам и в собственных интересах, стало утверждение новой Конституции КНР в марте 2018 года, сломившей навязанный извне принцип двух сроков правления высшего руководителя. Принятие новой Конституции проходило в экстренном режиме — на фоне переподчинения Вооруженной полиции Китая Си Цзиньпину и масштабных учений Национально-освободительной армии КНР (НОАК).

А в августе-сентябре 2019 года в стране начался новый мощный виток борьбы с коррупцией — впервые с 2017 года своих постов лишились целый ряд высших региональных руководителей — выходцы из среды китайской Комсомольской организации, к которой принадлежит «системная оппозиция Китая».

Но борьба со сторонниками «американской мечты» не стала во главу угла и не превратилась в охоту на ведьм. Ведь сегодня перед китайским государством стоит задача новой индустриализации на основе передовых технологий и в условиях технологической блокады Запада.

«Не забывать первоначальных устремлений», — так коротко для рядовых китайцев выражается нынешний курс руководителя страны. А это значит, что концепции внутренней и внешней политики, отраженные в целой череде Конституций КНР, могли меняться, но главная национальная идея оставалась неизменной — превращение страны в сильную, процветающую мировую державу, пользующуюся авторитетом на мировой арене.

Достижению этой цели подчинены и усилия «пятого поколения» руководителей во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином, сочетающего в себе идею преемственности власти предыдущих лидеров — внесших свою лепту в развитие Китая: в политической цели построения социализма с китайской спецификой в новую эпоху — органично встроен фундамент идей Дэн Сяопина, а мощное суверенное лидерство Си Цзиньпина дает основание для сравнения его с основателем Нового Китая — Мао Цзэдуном. Политика Си Цзиньпина — это дальнейшее развитие идеи о собственном курсе китайской цивилизации на новом этапе, вобравшей в себя идеи всех главных исторических лидеров страны.

Все эти эпохальные изменения, проводимые лидером Китая, происходят отнюдь не в оптимальной политической среде и сталкиваются с противоборством сил уходящей эпохи. Вопреки пропаганде западной прессы — власть Си Цзиньпина вовсе не абсолютна, и подчас самые правильные решения на благо развития страны сталкиваются с интересами цепляющихся за прошлое, не верящих в возрождение суверенной нации сил.

Как и Си Цзиньпин, Президент России не всесилен. Но тем не менее, российский лидер сделал то, что казалось невозможным — уберег страну от распада, отстоял суверенитет и целостность России, обеспечил безопасность и защиту в условиях террористической и других угроз.

Как показывает история, оценивать руководителя государства целесообразно только с учетом конкретной эпохи, целостного взгляда на те внутренние и внешние обстоятельства, с которыми ему приходится сталкиваться. За безответственным шумом критики подчас скрывается неспособность критикующего управлять эффективнее и справедливее — особенно такой сложной страной как Россия, прошедшей не без жертв через железный и кровавый 20-ый век. Лидер получает доверие страны, действуя в ее интересах, во благо процветания своего народа, а не по шаблонам отжившего и рушащегося на глазах западного мира.

Однако, какими бы существенными не были достижения, объём задач со временем накапливается, и их решение становится неотложным. Для выполнения экстренных задач нужны эффективные исполнители, соответствующие новой эпохе, чья роль в практической реализации целей и задач, поставленных лидером страны, становится определяющей. Важна также обратная связь с обществом — знание реального положения дел, понимание и оперативное реагирование на те вопросы, которые особо волнуют граждан страны.

В столь непростое время повышается внимание к представителям власти, которые наделены большими полномочиями и еще большей ответственностью. И если мы говорим о том, что в кризис особо важным является доверие населения к власти, то не менее важна и персональная ответственность представителей власти за последствия решений, которые они принимают, и за те высказывания, которые зачастую себе позволяют. Иногда оторванные от реальности, но еще наделенные правом говорить от имени российской власти «представители» не только дискредитирует саму власть, но и подрывают авторитет лидера нашей страны, перечеркивая те многочисленные усилия, которые направлены на преодоление существующих проблем и улучшение жизни наших граждан.

Необходимость поправок к Основному закону, являющемуся не только юридическим, но и политическим документом, свидетельствует о том, что ряд его положений перестали отвечать современным реалиям. А также о глубоком осознании лидером страны исторической роли российского государства в новую эпоху, и необходимости противостоять угрозам безопасности России. Для того, чтобы Основной закон поистине являлся высшим общественным договором, он должен отражать чаяния, нужды и образ мысли народа, сложившиеся в обществе ценности. Однако, чтобы содержащиеся в Конституции положения не были формально-юридическими, а могли быть реально гарантированы, необходима стабильность политической ситуации в стране и создание условий для их обеспечения.

В текущих условиях, когда наша страна сталкивается сразу с целым рядом новых вызовов, сложившаяся в мире ситуация стала напрямую угрожать национальным интересам и безопасности. На протяжении нашей истории, в наиболее сложные ее периоды, Россия всегда могла сосредоточить все свои силы для последующего возрождения. И сейчас наступает именно такое время, когда Президент России В.В.Путин, несущий все бремя ответственности за судьбы нашего народа и государства, особо нуждается в поддержке новых разумных сил, мудрых, смелых и инициативных, которые отождествляют себя со своей страной, с ее ценностями и народом, и отвечают требованиям и вызовам новой эпохи.

Как и 75 лет назад — речь идет об окончательной Победе в схватке за будущее нашей страны, за существование свободной и сильной России, торжестве ее духа и особого исторического пути.

[1] А.С.Панарин, Искушение глобализмом. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 416 с.

[2] Yuval Noah Harari: the world after coronavirus, March 20, 2020 https://www.ft.com/content/19d90308−6858−11ea-a3c9−1fe6fedcca75

Николай Вавилов — писатель, китаевед, автор книги «Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группы КНР» (2016)

Елена Подолько — кандидат политических наук, китаевед, автор монографии «Эволюция внешнеполитических концепций Китайской Народной Республики» (2006)