Кишинёв, 5 мая 2020, 20:00 — REGNUM Намеченное на 7 мая решение Конституционного суда Молдавии по судьбе российского кредита в 200 млн евро может иметь определяющее значение для политического будущего Молдавии и ее нынешнего президента Игоря Додона на многие годы вперед. Как передает ИА REGNUM, эксперт RTA Сергей Чебан считает, что неутихающие скандалы вокруг российского кредита дискредитируют и могут окончательно обнулить положительный эффект от предоставления финансовой помощи, и задается вопросом: может ли Россия в этих условиях отказаться от предоставления кредита Молдавии.
Проект кредитной поддержки России, по словам эксперта, уже несет заметные издержки, а блокирование кредита через КС «призвано обнулить положительные репутационные эффекты от своевременной дружеской российской помощи молдавским гражданам в тяжёлый период, за которую молдавский президент публично поблагодарил Москву».
Важным выводом из ситуации эксперт считает то, что правящая коалиция и Игорь Додон не сумели обеспечить политический «коридор» для гарантированного прохождения российской финансовой поддержки: «Тут уж невольно вспомнишь общеизвестные сюжеты с хитроумными шахматными комбинациями и местными гроссмейстерами».
Другим выводом является то, что «даже находясь на карантине, западные партнёры работают не покладая рук».
«Похоже, именно благодаря американской дипломатии на счета Нацбанка Молдавии были зачислены средства МВФ до завершения процедуры ратификации в парламенте, а Всемирный банк также решил выделить порядка 50 млн долларов на поддержку борьбы с COVID-19. Не исключено, что в ближайшее время иные западные фонды, финансируемые США, изъявят непреодолимое массовое желание поддержать Молдавию в период кризиса», — считает Чебан.
Россия, по его словам, снова получила несколько неожиданный, но тем самым и более полезный опыт работы на молдавском направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.
КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.
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