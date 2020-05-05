Кишинёв, , 20:00 — REGNUM Намеченное на 7 мая решение Конституционного суда Молдавии по судьбе российского кредита в 200 млн евро может иметь определяющее значение для политического будущего Молдавии и ее нынешнего президента Игоря Додона на многие годы вперед. Как передает ИА REGNUM, эксперт RTA Сергей Чебан считает, что неутихающие скандалы вокруг российского кредита дискредитируют и могут окончательно обнулить положительный эффект от предоставления финансовой помощи, и задается вопросом: может ли Россия в этих условиях отказаться от предоставления кредита Молдавии.

Проект кредитной поддержки России, по словам эксперта, уже несет заметные издержки, а блокирование кредита через КС «призвано обнулить положительные репутационные эффекты от своевременной дружеской российской помощи молдавским гражданам в тяжёлый период, за которую молдавский президент публично поблагодарил Москву».

Сергей Чебан «Имиджевые киллеры успешно выполнили свою задачу, а хорошо разогретый скандал имеет цель сделать российскую кредитную линию настолько токсичной, чтобы перечисление средств лишь ухудшило реноме Москвы внутри Молдавии и на международной арене».

Важным выводом из ситуации эксперт считает то, что правящая коалиция и Игорь Додон не сумели обеспечить политический «коридор» для гарантированного прохождения российской финансовой поддержки: «Тут уж невольно вспомнишь общеизвестные сюжеты с хитроумными шахматными комбинациями и местными гроссмейстерами».

Другим выводом является то, что «даже находясь на карантине, западные партнёры работают не покладая рук».

«Похоже, именно благодаря американской дипломатии на счета Нацбанка Молдавии были зачислены средства МВФ до завершения процедуры ратификации в парламенте, а Всемирный банк также решил выделить порядка 50 млн долларов на поддержку борьбы с COVID-19. Не исключено, что в ближайшее время иные западные фонды, финансируемые США, изъявят непреодолимое массовое желание поддержать Молдавию в период кризиса», — считает Чебан.

Россия, по его словам, снова получила несколько неожиданный, но тем самым и более полезный опыт работы на молдавском направлении.

Сергей Чебан «Это хорошая возможность проанализировать практику и стратегию взаимодействия с нынешним руководством Молдавии. Понятно, что проект финансовой помощи не будет свернут Москвой. Если в результате политико-юридических баталий правительству и президенту удастся отстоять российскую «руку помощи», то они будут обязаны создать все условия, чтобы в конечном итоге молдавские граждане на деле ощутили конкретную поддержку восточного партнера. А эта задача, как показывает наш молдавский печальный опыт, будет гораздо сложнее, чем добиться положительного решения Конституционного суда».

Как сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.

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