Киев, , 20:00 — REGNUM За официальным разъяснением понятия «достойные условия жизни» обратились депутаты украинской фракции «Слуга народа» в Конституционный суд Украины, сообщили 5 мая в пресс-службе судебной инстанции.

Депутатов интересует, «какие условия жизни считать достойными, что является показателем достойных условий жизни». Под обращением подписались 142 представителя «Слуги народа».

Напомним, современная украинская конституция принята Верховной радой 28 июня 1996 г. Документ состоит из 15 разделов и 161 статьи.

Во втором разделе, касающемся прав, свобод и обязанностей человека и гражданина Украины, говорится, что Верховная рада, «проявляя заботу об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни», «принимает настоящую конституцию — основной закон Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: «Это очень странно, отчасти нагло»: Зеленский меняет Конституцию Украины