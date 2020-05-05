Сухум, , 19:32 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания вылетел с рабочим визитом в Москву. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба администрации президента.

Вместе с главой Абхазии в Москву отправились представители правительства республики. Бжанию сопровождают вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

В администрации президента Абхазии уточнили, что в Москве у главы республики назначен ряд рабочих встреч. С кем именно встретится Бжания, в каком формате запланированы контакты и как долго продлится его визит, не сообщается.

Напомним, Аслан Бжания стал президентом в результате внеочередных президентских выборов, которые прошли в Абхазии 23 марта. Нынешний глава государства набрал 56,5% голосов избирателей. Процедура инаугурации президента Абхазии состоялась 23 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении в Абхазии нового министра экономики. Ею стала Кристина Озган.

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