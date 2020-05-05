Вашингтон, 5 мая 2020, 19:29 — REGNUM Американская военная техника — самая лучшая во всём мире, заявил 5 мая представитель Пентагона Чарльз Хупер на публичном мероприятии.
Выступая на конференции неправительственной организации «Атлантический совет», Хупер, возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству американского минобороны, заявил о преимуществах США перед стратегическими противниками.
По его словам, таким преимуществом является возможность продавать американские вооружения партнёрам. При этом он заявил, что американская военная техника — самая совершенная в мире.
По его словам, сама политика импорта военной техники уже даёт Соединённым Штатам все преимущества.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском командовании в конце минувшего года заявили, что в России ведётся разработка ядерных вооружений, которых в арсенале Штатов нет.
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