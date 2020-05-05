Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Американская военная техника — самая лучшая во всём мире, заявил 5 мая представитель Пентагона Чарльз Хупер на публичном мероприятии.

Выступая на конференции неправительственной организации «Атлантический совет», Хупер, возглавляющий управление по безопасности и сотрудничеству американского минобороны, заявил о преимуществах США перед стратегическими противниками.

По его словам, таким преимуществом является возможность продавать американские вооружения партнёрам. При этом он заявил, что американская военная техника — самая совершенная в мире.

Хупер «Нам не нужно превосходить русских за счёт того, чтобы действовать, как они, или превосходить китайцев, действуя как они».

По его словам, сама политика импорта военной техники уже даёт Соединённым Штатам все преимущества.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском командовании в конце минувшего года заявили, что в России ведётся разработка ядерных вооружений, которых в арсенале Штатов нет.

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