Бишкек, , 18:53 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил киргизстанцев с Днем Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 5 мая.

Он отметил, что Основной закон играет особую роль в жизни страны, определяя путь развития государства, и является правовой основой для укрепления позиций республики как демократического государства в мировом сообществе.

Также Жээнбеков подчеркнул, что Конституция определяет будущее развития страны и отражает мировоззрение народа.

«Наша главная задача — и дальше развивать страну, придерживаясь ценностей, закрепленных в Конституции и ее нормах», — подытожил президент Киргизии.