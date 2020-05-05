Брюссель, , 18:34 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пандемия новой коронавирусной инфекции не может быть предлогом для ограничения прав человека, свободы прессы и верховенства международного права. Об этом 5 мая сообщается в заявлении главы дипломатии ЕС.

«Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для ограничения демократического и гражданского пространства, уважения верховенства закона и международных обязательств, а также для ограничения свободы выражения мнений, свободы прессы и доступа к информации», — говорится в заявлении.

Боррель также подчеркнул, что ЕС призывает обращать пристальное внимание на обеспечение прав человека, соблюдение демократии и верховенства права в условиях растущего воздействия пандемии коронавирусной инфекции.

Однако, как отметил глава дипломатии ЕС, что в определенных чрезвычайных ситуациях международное законодательство дает возможность государствам принимать меры по ограничению прав человека, но эти действия должны носить необходимый, временный и недискриминационный характер.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что для борьбы с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции необходимо принять новый экономический план. При этом принимать меры нужно незамедлительно.

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