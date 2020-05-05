Вашингтон, 5 мая 2020, 18:27 — REGNUM Данные об истоках коронавируса американские власти изложат мировой общественности «через некоторое время», сообщил 5 мая журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти обвиняют в распространении коронавируса по миру Китай. Они выдвигали версию, что вирус был создан искусственно в одной из лабораторий города Уханя (провинция Хубэй, Китай).
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