Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Данные об истоках коронавируса американские власти изложат мировой общественности «через некоторое время», сообщил 5 мая журналистам президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Трамп «Мы предоставим вполне определённую информацию через некоторое время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти обвиняют в распространении коронавируса по миру Китай. Они выдвигали версию, что вирус был создан искусственно в одной из лабораторий города Уханя (провинция Хубэй, Китай).

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