Вильнюс, 5 мая 2020, 18:06 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 5 мая, принял очередную резолюцию об энергетической политике страны, в которой правительство призывается активнее противостоять проекту Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, правительство призывается активно искать поддержки позиции в отношении БелАЭС среди других стран НАТО и ЕС.
Напомним, в Литве БелАЭС признана угрозой национальной безопасности, а парламент на законодательном уровне запретил закупку Литвой электроэнергии с БелАЭС.